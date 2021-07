Euro2020. O que esperar dos quartos-de-final da prova

Os quartos do Euro2020 dão o pontapé de saída com Suíça e Espanha. Os suíços vêm moralizados pela vitória sobre o atual campeão mundial e a equipa de Luís Enrique tenta as meias-finais depois de deixar pelo caminho a Croácia.Esta é a primeira vez que helvéticos e espanhóis se defrontam em Campeonatos da Europa, havendo apenas registo de partidas em Mundiais. A Espanha venceu duas partidas mas a Suíça saiu vitoriosa na última, no Mundial de 2010, que os espanhóis viriam a ganhar.Em 22 jogos disputados, é a única vitória que a Suíça regista perante a adversária desta sexta-feira, que já venceu os helvéticos por 16 vezes em toda a sua história.A Espanha é a seleção que ainda se encontra em prova que tem mais títulos. Já venceu o Europeu por três vezes, ao contrário da Suíça, que pela primeira vez na sua história alcança os quartos-de-final de um Europeu (chegou a esta fase por três vezes em Mundiais mas perdeu as três partidas).Um jogo que se antecipa intenso, com a Espanha a afigurar-se como favorita. Marcou dez golos nos últimos dois jogos mas terá pela frente uma Suíça aguerrida que tem no portefólio a eliminação da França, nas grandes penalidades, depois de ter estado a perder por 3-1 frente aos gauleses.A partida inicia-se por volta das 17h00 e vai jogar-se na Arena de São Petersburgo, na Rússia.

Bélgica e Itália é jogo grande

O número 1 do ranking FIFA e uma equipa que não sabe perder há 30 jogos dão o mote para o jogo grande destes quartos de final. Bélgica e Itália defrontam-se pela quinta vez em torneios, com os transalpinos a mostrarem superioridade nos confrontos (três vitórias e um empate).A Bélgica é considerada a favorita a vencer o Euro2020 mas vai defrontar uma seleção que nunca conseguiu ganhar nos grandes torneios e que chega a esta fase da prova com apenas um golo sofrido (frente à Áustria, no prolongamento).É a quarta vez consecutiva que a Itália alcança os quartos de final do Europeu. Apesar de ter falhado de forma surpreendente o Mundial 2018, a equipa de Roberto Mancini mantém a tradição no Campeonato da Europa e volta a estar entre as oito melhores equipas do continente europeu.Apesar das estatísticas favoráveis à Itália, a Bélgica somou apenas uma derrota nos últimos oito jogos que realizou em Europeus. Aconteceu em 2016, frente a um surpreendente País de Gales, que chegou às meias-finais da prova. A chegada de Roberto Martínez trouxe uma equipa belga transformada, virada para o ataque.Desde a chegada do técnico espanhol (setembro 2016) que a Bélgica venceu 47 jogos e marcou 175 golos. Estatísticas superiores a todas as equipas europeias nestes últimos anos, com Thorgan Hazard em claro destaque.O irmão de Eden Hazard, marcador do golo que afastou Portugal do Europeu, participou diretamente em seis golos nos seus últimos sete jogos como titular pelosA partida entre estas duas grandes seleções vai ser jogada esta sexta-feira, às 20h00, em Munique, na Allianz Arena.

Duas revelações: República Checa defronta Dinamarca



Holanda, Portugal, França ou Alemanha. Quatro seleções que à partida seriam candidatas a vencer o Euro2020 estão fora da prova. É neste contexto que aparece o primeiro jogo de sábado. A República Checa vai defrontar a Dinamarca.Ambas as seleções sabem o que é levantar o troféu. A República Checa, como Checoslováquia, venceu em 1976, e a Dinamarca, repescada, venceu o Europeu em 1992.É a terceira vez que estas duas seleções se defrontam em Europeus. A primeira partida aconteceu em 2000, na fase de grupos, e a última foi nos quartos de final do Euro 2004. A República Checa venceu as duas partidas.Apesar da superioridade checa em grandes torneios, as duas seleções registam cinco empates nas últimas seis partidas que disputaram entre si. Tal como a Espanha, a Dinamarca também mostrou a sua veia goleadora nas últimas duas partidas: marcou oito golos e sofreu apenas um (frente à Rússia).Em termos individuais dois nomes destacam-se. Mikkel Damsgaard, pela Dinamarca, e Patrick Schick, do lado da República Checa.O dinamarquês aproveitou a pouca fortuna de Christian Eriksen neste Europeu e teve participação direta em sete golos em apenas seis jogos (três golos, quatro assistências). Já o checo Patrick Schick leva quatro golos no Europeu, em outros tantos jogos.O avançado do Bayer Leverkusen marcou um dos golos da prova, à Escócia, e pode aumentar o pecúlio, igualando ou ultrapassando Cristiano Ronaldo na lista de melhores marcadores, já que o internacional português está fora da prova.O jogo disputa-se a partir das 17h00 horas de sábado, em Baku, no Azerbaijão.

Roma recebe Inglaterra e Ucrânia

Depois de uma vitória histórica sobre a Alemanha, a Inglaterra sai pela primeira vez de Wembley e vai disputar a primeira partida neste Europeu fora de portas. O adversário será a Ucrânia, treinada pelo histórico Andriy Shevchenko.Osapresentam um registo positivo frente aos ucranianos. Em sete jogos, apenas uma derrota. Aconteceu em 2009, numa partida de qualificação para o Mundial de 2010. A última partida entre ambas as equipas terminou empatada a zero.Em grandes torneios, Inglaterra e Ucrânia já se defrontaram na fase de grupos do Euro2012. Nessa altura, os ingleses venceram por 1-0, com um golo de Wayne Rooney. A equipa treinada por Gareth Southgate chega aos quartos de final com um registo impressionante. Quatro partidas disputadas e zero golos sofridos, pecúlio apenas igualado pela Alemanha, em 2016.Sterling tem estado em destaque ao ter marcado três dos quatro golos de Inglaterra neste Europeu. Só Alan Shearer (em 1996) e Wayne Rooney (em 2004) marcaram mais golos numa só edição de um Europeu pela equipa de

Do lado da Ucrânia, Andriy Yarmolenko é a maior arma da equipa de leste. O jogador do West Ham tem dois golos e duas assistências nos jogos que a Ucrânia realizou até agora.





A partida terá início às 20h00 deste sábado e será jogado no Olímpico de Roma.