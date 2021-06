Euro2020: Oito técnicos participaram como jogadores, três repetentes no Grupo F

Entre os 24 selecionadores presentes no torneio, que se disputa entre 11 de junho e 11 de julho, oito disputaram o Campeonato da Europa na condição de futebolistas, todos eles nomes fortes do futebol do ‘velho continente’ e com carreiras de respeito nos relvados.



Didier Deschamps, técnico que guiou a seleção gaulesa à final de 2016, atual campeão mundial e adversário de Portugal no Grupo F, é um dos que acumula mais presenças em Europeus enquanto futebolista, com três, em 1992, 1996 e 2000, sendo que neste último ergueu o troféu pela França, que tinha eliminado a seleção portuguesa nas ‘meias’.



O holandês Frank de Boer, selecionador dos Países Baixos e o terceiro jogador mais internacional de sempre pelo país, também participou em três europeus, em 1992, 2000 e 2004, mas nunca venceu a prova, na qual ficou-se sempre pelas meias-finais, a última das quais diante do anfitrião Portugal.



Nessa altura, a equipa das ‘quinas’ já não contava com Paulo Sousa, campeão europeu por Borussia Dortmund e Juventus, e que dirige a seleção da Polónia. O antigo médio ajudou Portugal a atingir os quartos de final no Euro96, no qual contabilizou quatro partidas, e as meias-finais do Euro2000, em que acumulou duas.



Stanislav Cherchesov e Gareth Southgate, selecionadores de Rússia e Inglaterra, respetivamente, jogaram igualmente em dois campeonatos da Europa pelas suas nações, o primeiro em 1992 e 1996, e o segundo em 1996 e 2000.



O técnico da Itália, Roberto Mancini, um antigo e ‘virtuoso’ número ‘10’, jogou pelos transalpinos no Euro1988, enquanto o líder da Espanha, Luis Enrique, que se notabilizou como jogador ao serviço de Real Madrid e FC Barcelona, esteve presente no Euro1996.



Também o antigo goleador Andriy Shevchenko, atual selecionador da Ucrânia, conta com uma presença num Europeu, em 2012, com o qual encerrou a carreira de jogador, depois de ‘brilhar’ ao serviço de Dinamo Kiev e AC Milan, sobretudo.



No lote de 24 técnicos do Euro2020, apenas quatro repetem a presença de há cinco anos e três deles integram o Grupo F, do qual faz parte a seleção portuguesa.



O técnico luso, Fernando Santos, esteve com a Grécia no Euro2012 e levou Portugal ao triunfo em 2016, o francês Didier Deschamps foi finalista em 2016 e o alemão Joachim Löw, que vai fechar um ciclo de 15 anos à frente da ‘mannschaft’, tem três provas no currículo, em 2008, 2012 e 2016.



Além deste trio que lidera equipas candidatas à vitória final, também Vladimir Petkovic, ‘timoneiro’ da Suíça, volta a participar num Campeonato da Europa, depois de ter conduzido os helvéticos aos oitavos de final do Euro2016.



Portugal (Fernando Santos e Paulo Sousa), Itália (Roberto Mancini e Marco Rossi), Alemanha (Joachim Löw e Franco Foda) e Espanha (Luis Enrique e Roberto Martínez) são os países com maior representação entre os técnicos do Euro2020.



As únicas seleções com liderança estrangeira são a Bélgica, treinada pelo espanhol Roberto Martínez, a Áustria, comandada pelo alemão Franco Foda, a Polónia, de Paulo Sousa, e a Hungria, orientada pelo italiano Marco Rossi.



Por outro lado, o turco Senol Gunes, um dos 20 estreantes em europeus, é o mais velho dos técnicos na competição, com 69 anos, mais três do que Fernando Santos, enquanto o mais jovem é o ucraniano Andriy Shevchenko, com 44.



O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.