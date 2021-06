Euro2020. `Outsider` Hungria pode condicionar favoritos mesmo sem Szoboszlai

Os húngaros, que asseguraram o apuramento via ‘play-offs’, vão participar pela quarta vez na fase final de um Campeonato da Europa, depois do terceiro lugar alcançado em 1964, em Espanha, do quarto em 1972, na Bélgica, e de terem atingido os ‘oitavos’ do Euro2016, em França.



Tal como na última edição da prova, a formação agora comandada pelo italiano Marco Rossi volta a cruzar-se com a seleção portuguesa na fase de grupos, apadrinhando a estreia dos campeões europeus, em 15 de junho, precisamente em Budapeste, uma das 11 cidades que vão acolher partidas do torneio continental.



Na altura, a Hungria obrigou Portugal a um último esforço na derradeira ronda do grupo, num encontro com seis golos e que terminou empatado 3-3, permitindo que os magiares conseguissem o primeiro posto e a qualificação para os oitavos de final, nos quais acabariam por ser eliminados pela Bélgica (4-0), ao contrário da equipa das ‘quinas’, que caminhou para um inédito título.



Embora inseridos no ‘grupo da morte’, com três seleções campeãs da Europa, os húngaros poderão ter uma palavra a dizer, mais não seja na definição das posições e na eventual qualificação daquele trio, até porque vão disputar os dois primeiros jogos, com Portugal e França, na ‘sua’ Puskas Arena.



Entre os 26 convocados, destacam-se dois vice-campeões alemães, o guarda-redes Peter Gulácsi e o central Willi Orbán, ambos do Leipzig, além dos avançados Roland Sallai, que assinou oito golos pelo Friburgo na Bundesliga, e Adam Szalai, do Mainz.



Doze dos eleitos atuam na Liga húngara, como é o caso de Janos Hahn, avançado do Paksi, de 26 anos, que foi melhor marcador do campeonato magiar, com 22 golos, mas que ainda não contabilizou qualquer internacionalização.



Já sem alguns nomes de peso do futebol húngaro, como Gábor Kiraly, Zoltan Gera ou Balazs Dzsudzsak, a Hungria vai participar no Euro2020 privada daquela que seria a sua principal ‘figura’: o médio ofensivo Dominik Szoboszlai.



O criativo, de 20 anos, que em janeiro se transferiu do Salzburgo para o Leipzig, sofreu uma lesão em dezembro do ano passado e não voltou a jogar desde então, razão pela qual acabou por ser ‘cortado’ pelo selecionador Marco Rossi.



A Hungria integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Portugal, Alemanha e Hungria, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos campeões europeus, em Budapeste, antes de defrontar os franceses, em 19, na mesma cidade, e os germânicos, em 23, em Munique.



O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.



Lista dos 26 convocados da Hungria para o Euro2020:



- Guarda-redes: Peter Gulácsi (Leipzig, Ale), Denes Dibusz (Ferencvaros) e Adam Bogdan (Ferencvaros).



- Defesas: Gergo Lovrencsics (Ferencvaros), Endre Botka (Ferencvaros), Adam Lang (Omonia Nicósia, Chp), Akos Kecskes (Lugano, Sui), Attila Fiola (Fehervar), Willi Orbán (Leipzig, Ale), Attila Szalai (Fenerbahçe, Tur) e Bendeguz Bolla (Fehervar).



- Médios: Loic Négo (Fehervar), Adam Nagy (Bristol City, Ing), Laszlo Kleinheisler (Osijek, Cro), David Siger (Ferencvaros), Daniel Gazdag (Philadelphia Union, EUA), Andras Schäfer (FC DAC, Svq) Tamas Cseri (Mezokovesd) e Filip Holender (Partizan, Ser).



- Avançados: Adam Szalai (Mainz, Ale), Roland Sallai (Friburgo, Ale), Nemanja Nikolic (Fehervar), Kevin Varga (Kasimpasa, Tur), Roland Varga (MTK), Szabolcs Schön (FC Dallas, EUA) e Janos Hahn (Paksi).