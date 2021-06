Euro2020: Poderosa e favorita Alemanha para colocar à prova candidato Portugal

Liderada desde 2006 por Joachim Löw, que deixa o comando da Alemanha após concluída a participação no torneio, para dar lugar ao compatriota Hansi Flick, a 'mannschaft' recebe, em 19 de junho, o atual campeão europeu na Arena de Munique, o segundo maior recinto futebolístico do país, e muito provavelmente perante 14.500 adeptos, já depois de se bater com a campeã mundial França, na ronda inaugural do Grupo F.



Portadores de três títulos continentais (1972, 1980 e 1996) e quatro cetros mundiais (1954, 1974, 1990 e 2014), os germânicos apenas falharam as três edições inaugurais de Campeonatos da Europa e alcançaram as meias-finais nas últimas duas provas de um evento que voltarão a organizar em 2024, depois de o terem acolhido em 1988, ainda como RFA.



Joachim Löw, que conduziu a Alemanha à vitória no Mundial de 2014, surpreendeu ao chamar dois nomes incontornáveis do futebol alemão: Mats Hummels (Borussia Dortmund) e Thomas Müller (Bayern Munique), afastados da seleção desde 2018, após a deceção no Mundial2018 e na Liga das Nações, com a seleção germânica a ser eliminada nas duas competições ainda na fase de grupos.



O avançado, de 31 anos, não joga pela Alemanha desde 19 de novembro de 2018, num empate com os Países Baixos (2-2), na Liga das Nações, mas exibiu-se a grande nível ao serviço do Bayern Munique, pelo qual anotou 11 golos e efetuou 21 assistências, muito importantes para ajudar os bávaros a chegar ao nono título alemão consecutivo.



O defesa central, de 32, que soma 70 internalizações, foi peça chave no Borussia Dortmund, ao ajudar a equipa do português Raphaël Guerreiro a vencer a Taça da Alemanha e a qualificar-se para a Liga dos Campeões.



Além dos dois veteranos, são muitas as ‘estrelas' que podem, coletivamente e individualmente, destroçar qualquer seleção, desde logo Serge Gnabry (Bayern de Munique), que se destacou durante o apuramento com oito golos em sete aparições.



A lista inclui ainda os também bávaros Joshua Kimmich e Leroy Sané, Ilkay Gündogan (Manchester City), Toni Kross (Real Madrid) e Kai Havertz (Chelsea), este último herói do Chelsea contra o Manchester City, na final da Liga dos Campeões, no Dragão.



No segundo Europeu consecutivo com 24 equipas, os dois primeiros classificados dos seis grupos e os quatro melhores terceiros seguem para os oitavos de final.



A fase final do Euro2020 realiza-se de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países, depois ter sido adiada por um ano devido à pandemia de covid-19.



Portugal integra o Grupo F e vai defrontar a Hungria (15 de junho, em Budapeste), Alemanha (19, em Munique) e França (23, em Budapeste).



Lista de 26 convocados:



- Guarda-redes: Manuel Neuer (Bayern Munique), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) e Bernd Leno (Arsenal, Ing).



- Defesas: Antonio Rüdiger (Chelsea, Ing), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Süle (Bayern Munique), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Gosens (Atalanta, Ita), Robin Koch (Leeds, Ing), Christian Günter (Friburgo) e Marcel Halstenberg (Leipzig).



- Médios: Emre Can (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern Munique), Ilkay Gündogan (Manchester City, Ing), Kai Havertz (Chelsea, Ing), Toni Kroos (Real Madrid, Esp), Leon Goretzka (Bayern Munique), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) e Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach).



- Avançados: Thomas Müller (Bayern Munique), Serge Gnabry (Bayern Munique), Leroy Sane (Bayern Munique), Jamal Musiala (Bayern Munique), Kevin Volland (Mónaco, Fra) e Timo Werner (Chelsea, Ing).