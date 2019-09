Euro2020. Portugal acerta detalhes em Belgrado

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Set, 2019, 10:22 / atualizado em 06 Set, 2019, 10:23 | Futebol Internacional

Portugal tem uma sessão agendada para o Estádio Rajko Mitic, “casa” do Estrela do Vermelha, para as 16h30 de Lisboa, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.



Antes, às 15h30, o selecionador Fernando Santos e um jogador ainda a designar irão fazer a antevisão do encontro em conferência de imprensa, no mesmo recinto.



Fernando Santos tem contado com todos os 25 jogadores convocados, incluindo Ferro e Daniel Podence, que são estreantes, e o campeão europeu Renato Sanches, que está de regresso às opções do selecionador nacional.



Ferro, que atua no Benfica, não estava incluindo na lista inicial de convocados, mas acabou por ser chamado para render Pepe, que foi dispensado devido a lesão.



Daquilo que foi possível observar nos treinos realizados em Lisboa, o selecionador terá optado pelo seguinte “onze” para o jogo de sábado: Rui Patrício / Nelson Semedo, José Fonte, Rúben Dias e Raphael Guerreiro / William Carvalho, Danilo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes / Cristiano Ronaldo e João Félix.

Cenário atual

No arranque do apuramento no Grupo B, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).



A seleção lusa, atual detentora do título europeu, segue no quarto e penúltimo lugar do grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos que a Ucrânia, que lidera com 10, e que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.



Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.



Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no 'play-off', via Liga das Nações.



O encontro está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do turco Cüneyt Çakir.