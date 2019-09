Euro2020. Rúben Neves vê escassear a margem de erro

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Set, 2019, 11:02 / atualizado em 03 Set, 2019, 11:02 | Futebol Internacional

Esta terça-feira, antes do treino na Cidade do Futebol, o jogador do Wolverhampton, foi o porta-voz da confiança do grupo quando se aproxima o confronto com a Sérvia (sábado).



"Sabemos que são dois jogos importantíssimos para nós. Vamos jogar para ganhar. Sabemos que tudo ainda depende de nós e que, se estivermos ao nosso melhor, podemos vencer esses dois jogos. Se estivermos no nosso melhor, somos uma equipa muito difícil de bater", afirmou Rúben Neves.



Sobre a urgência de ganhar os jogos com a Sérvia e depois com a Lituânia, dia 10, considerou: “Não diria urgente. Sabemos que são dois jogos importantes, mas jogamos sempre para ganhar. Sabemos que dependemos de nós e, se estivermos no nosso melhor, poderemos vencer os dois jogos”.

Valor da Sérvia

"A Sérvia é uma equipa recheada de bons jogadores. Tem uma geração muito boa. Sabemos que vamos jogar num campo muito difícil, mas vamos tentar impor o nosso jogo e controlar o jogo com e sem bola", referiu Neves.



O jogador de 22 anos frisou que Portugal quer chegar à fase final do próximo campeonato da Europa através da qualificação direta, apesar de ter garantido, pelo menos, um lugar no `play-off`, via Liga das Nações.

Sem Pepe e com Ferro

Rúben Neves desvalorizou ainda a ausência do defesa central Pepe, que foi dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa devido a lesão, tendo sido substituído por Ferro, do Benfica.



Sobre a chegada do jovem dos encarnados frisou: “Vai encontrar um grupo excelente e vai integrar-se bem tal como Podence. Vão sentir-se em casa”.

Meio-campo e Félix

Ao analisar o setor do meio-campo onde actua mostrou-se cauteloso: “Temos um leque muito grande de opções. Cabe ao mister tomar essas decisões. Não há preferência e estamos preparados para jogar de qualquer forma”.



A propósito do nome do momento – João Félix – teceu o seguinte comentário: “Com a idade que tem, o João já é uma referência porque já conquistou coisas boas e está a levar o nome de Portugal mais além. É isso que todos queremos”.

O que está para trás

Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no dia 07 de setembro, e viaja até à Lituânia, no dia 10, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento direto para o próximo Europeu.



No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).



A seleção lusa, atual detentora do título, segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos que a Ucrânia, que lidera com 10, e que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.



Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.



Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença nos “play-offs”, via Liga das Nações.