Euro2020. Russos exigem restrições sanitárias mínimas em São Petersburgo

”, disse o presidente do comité organizador russo, Alexei Sorokine, citado pela agência Ria Novosti.Sorokine garantiu que o comité organizador está a trabalhar “para receber adeptos estrangeiros” e assegurou que essa intenção não foi rejeitada pelas autoridades.





O governo da Dinamarca também já informou esta quinta-feira que a lotação dos jogos do torneio que se realizarão em Copenhaga será de, pelo menos, 11.000 adeptos, podendo ser aumentada se as condições sanitárias o permitirem.



O estádio Parken, em Copenhaga, vai ser palco dos três jogos da Dinamarca no Grupo B, com Finlândia, Bélgica e Rússia, além de um encontro dos oitavos de final.







O Campeonato da Europa de 2020 foi adiado para o período entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, devido à pandemia de covid-19.

No Euro2020, Portugal, que defende o título, estreia-se no Grupo F frente à Hungria, em Budapeste, em 15 de junho, defrontando, depois, a Alemanha, em Munique, no dia 19, e a França, atual campeã do mundo e vice-campeã da Europa, em 23 de junho.