Euro2020. Santos mantém "convicção" e diz que "as finais não se jogam, ganham-se"

"Mantenho a mesma convicção, senão levava logo as malas para Sevilha, para, caso as coisas não corressem bem, ir logo para casa. Espero ir para casa daqui a um tempo. A convicção é a mesma", começou por afirmar o selecionador nacional, em conferência de imprensa, em Budapeste.

Na quarta-feira, Portugal empatou 2-2 com a França, para o Grupo F, e terminou a primeira fase como um dos quatro melhores terceiros classificados do Euro2020, apurando-se para os oitavos de final, nos quais vai defrontar a Bélgica, no domingo, em Sevilha.

"É uma equipa com grande conhecimento mútuo, jogadores que jogam juntos há muito tempo. Aquilo flui de forma muito natural, automática. Podem jogar em 3x4x3, projetando cinco jogadores na frente, mas também em 3x4x1x2, com um jogador que se movimenta naquele espaço interior e que umas vezes é o De Bruyne, outras o [Eden] Hazard. Essa situação vai obrigar-nos a uma atenção e análise diferentes. Gostam de sair a jogar e procuram muitas vezes atacar a profundidade com o Lukaku ou com o Meunier, à direita", observou.

Apesar do poderio dos belgas, Fernando Santos deixou uma ressalva: "É uma equipa que tem os seus argumentos, por alguma razão é o primeiro do ranking da FIFA, mas também tem as suas fragilidades e o jogo com a Dinamarca [2-1] mostrou isso."

Para o técnico, o Europeu "é uma competição muito dura, distinta de todas as outras" e que agora vai entrar numa fase decisiva, a eliminar.

"Agora, entra naquela fase que o [Luiz Felipe] Scolari apelidava de mata-mata. E é isso mesmo. Como dizia um presidente que tive há muitos anos, isto agora são finais e as finais não se jogam, ganham-se. E é isso que vamos procurar fazer", referiu.

De resto, Fernando Santos considerou que "para se ganhar a este nível, é preciso jogar-se bem".

"Com o conjunto de equipas que estão aqui, se não jogas bem, a maior probabilidade é perderes ou, quando muito, empatas. Jogar bem é defender bem, atacar bem, estar bem nas transições, nas bolas paradas, o adversário não nos fazer golos e nós marcarmos-lhes a eles. Para mim, isso é que é jogar bem", concluiu.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do Euro2020 no domingo, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.