Euro2020. Seferovic na lista final da seleção da Suíça

Seferovic, que foi o segundo melhor marcador do campeonato, com menos um golo do que o médio do Sporting Pedro Gonçalves, está nos eleitos do selecionador Vladimir Petkovic, num grupo que sofreu três ‘baixas’ em relação aos 29 inicialmente escolhidos.



Os avançados Dan Ndoye, que alinha nos franceses do Nice, e Andi Zeqiri, dos ingleses do Brighton, e o guarda-redes Gregor Kobel, que alinhava nos alemães do Estugarda e foi hoje confirmado como reforço do Borussia Dortmund, foram os três nomes ‘riscados’ pelo selecionador.



Nos eleitos de Petkovic, destaque para Granit Xhaka, do Arsenal, e Xherdan Shaqiri, do Liverpool, as grandes figuras da seleção helvética, e também para Loris Benito, lateral que defendeu as cores do Benfica em 2014/15 e que atualmente alinha no Bordéus, de França.



A Suíça vai disputar o Grupo A com Itália, Turquia e País de Gales.



A fase final do Euro2020, que foi adiado por um ano devido à pandemia de covid-19, vai decorrer entre 11 de junho e 11 de julho, em 11 cidades.