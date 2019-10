Euro2020. Seferovic relança Suíça e Rodrigo qualifica Espanha

Um golo do ex-benfiquista Rodrigo, nos descontos, permitiu à Espanha empatar na Suécia e qualificar-se para o Europeu de futebol de 2020, do qual a Suíça se aproximou com a ajuda de um tento do benfiquista Seferovic.

Em Solna, os campeões de 1964, 2008 e 2012 só precisavam de um ponto para selarem a 11.ª presença na fase final, que já haviam falhado no sábado na Noruega, onde precisavam de vencer e empataram, e estiveram quase a desperdiçar o segundo "match point".



Os escandinavos, necessitados de vencer para reforçar o segundo lugar, adiantaram-se já na segunda parte, aos 50 minutos, por Marcus Berg, e lideraram até aos 90+2, quando Rodrigo, após um canto, desviou vitoriosamente um remate de Fabian Ruiz.



Com este resultado, a Espanha garantiu o apuramento, a duas jornadas do fim, já que passou a somar 20 pontos, contra 15 da Suécia e 14 da Roménia, que perdeu uma oportunidade de ouro para subir ao segundo posto, ao empatar 1-1 na receção à Noruega.



Depois de George Puscas falhar um penálti, aos 52 minutos, os romenos adiantaram-se, aos 62, por Ionut Mitrita, mas também cederam aos 90+2, quando Alexander Sorloth marcou e manteve os noruegueses (quartos, com 11 pontos) matematicamente na corrida.



Na próxima ronda, em 15 de novembro, a Roménia recebe a Suécia e pode saltar para o segundo posto, que, quatro dias depois, ainda teria de defender em Espanha, num dia em que os suecos têm um jogo muito fácil, na receção às Ilhas Faroé.



A formação de Torshavn não é, ainda assim, a última classificada do agrupamento, já que hoje somou os primeiros pontos face a Malta, ao vencer a agora lanterna-vermelha por 1-0, graças a um tento de Rogvi Baldvinsson, aos 71 minutos.







Suíços mais perto do apuramento







Em novembro, a Suíça tem tudo à sua mercê para carimbar o apuramento, já que recebe a Geórgia (em 15) e joga fora com Gibraltar (em 18), enquanto a Dinamarca recebe Gibraltar (15) e, depois, deverá discutir a segunda vaga na Irlanda (18).





No grupo D, a Suíça conseguiu uma obrigatória vitória, por 2-0, na receção à República da Irlanda empurrada pela inspiração de Haris Seferovic.Eleito recentemente o jogador helvético do ano, o avançado do Benfica inaugurou o marcador logo aos 16 minutos, com um remate rasteiro e colocado à entrada da área, que entrou junto ao poste esquerdo de um impotente Darren Randolph.Na segunda parte, Seamus Coleman cometeu um penálti, aos 76 minutos, e foi expulso, mas Ricardo Rodríguez desperdiçou o castigo máximo, mantendo a emoção no jogo até aos 90+3, altura em que Shane Duffy apontou o segundo, na própria baliza.Apesar do triunfo, os helvéticos continuam no terceiro posto, mas agora apenas a um ponto da Dinamarca, segunda, e da líder Irlanda, que tem mais um encontro disputado.