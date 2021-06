Euro2020: Segundo jogador sueco infetado com o novo coronavírus

A três dias do arranque do Euro2020, o comunicado da federação de futebol da Suécia explica que quando chegou o resultado de Kulusevski os outros jogadores foram novamente testados, no centro de estágio de Gotemburgo, sendo então detetada a situação de Svanberg.



Ambos os jogadores, que apresentam sintomas leves, foram colocados em isolamento e irão falhar a estreia no Euro2020 com a Espanha, em 14 de junho, em jogo do Grupo E, que inclui ainda a Polónia, de Paulo Sousa, e a Eslováquia.



Kulusevski nem sequer chegou a viajar com a equipa para Gotemburgo, já que a sua situação foi percebida antes.



"É uma situação que causa alguma preocupação, mas estamos a seguir todos os protocolos", comentou o médico da seleção, Anders Valentim, que acrescenta que os restantes jogadores acusaram negativo.



Entretanto, o selecionador Jan Andersson já tinha adiantado que não vai chamar qualquer jogador para ocupar o lugar de Kulusevski e que está a contar com o avançado para o encontro da segunda jornada, com a Eslováquia.



O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.