Euro2020: Soares Dias e Tiago Martins nomeados para jogos de qualificação

Soares Dias irá dirigir no sábado o jogo do Grupo I, entre Rússia e Bélgica, em São Petersburgo, e terá como assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto Hugo Miguel será o quarto árbitro.



Na segunda-feira, caberá a Tiago Martins dirigir o encontro entre Itália e Arménia, do Grupo J, em Palermo, com André Campos e Pedro Mota como assistentes e António Nobre como quarto árbitro.



Fábio Veríssimo foi designado para dirigir no sábado a partida entre a Rússia e a Bélgica, do grupo 9 de qualificação para o Europeu de sub-21, em Friburgo, e terá como assistentes Álvaro Mesquita e Nuno Pereira, cabendo a Hélder Malheiro a função de quarto árbitro.