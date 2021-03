Euro2020. UEFA insiste em ter público nos estádios

“Se uma cidade propuser um cenário de jogos à porta fechada”, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, os encontros para aí previstos “poderão ser transferidos para outras cidades com capacidade para receber os espetadores”, referiu a fonte da UEFA, citada para agência noticiosa.



O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, disse ao jornal croata Sportske Novosti, que as partidas do Euro2020 de futebol “não serão disputadas com as bancadas vazias”.



“Todos os organizadores terão que garantir a presença de público”, disse Ceferin, admitindo a possibilidade de reduzir o número de países previstos para receber o torneio, no qual Portugal defende o título conquistado em 2016.



A UEFA pediu a cada uma das cidades organizadoras, de 12 países, que apresentem até 7 de abril as condições para acolher jogos, sendo esperada uma decisão final sobre o plano em 19 de abril, na véspera do congresso do organismo.



O campeonato da Europa de 2020 foi adiado para entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, devido à pandemia de covid-19.



No Euro2020, Portugal estreia-se no Grupo F frente à Hungria, em Budapeste, em 15 de junho, defrontando, depois, a Alemanha, em Munique, no dia 19, e a França, atual campeã do mundo e vice-campeã da Europa em 2016, em 23 de junho.