Euro2020. UEFA pune austríaco Marko Arnautovic com um jogo de suspensão

O futebolista internacional austríaco Marko Arnautovic foi esta quarta-feira castigado pela UEFA com um jogo de suspensão, “por insultar outro jogador”, no encontro em que a Áustria venceu por 3-1 a Macedónia do Norte, no Euro2020.