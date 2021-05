Euro2020. Veterano Goran Pandev lidera convocados da Macedónia do Norte

“Estamos conscientes da nossa qualidade e da que existe nos campeonatos europeus. O objetivo que fixei é o de lutar pela qualificação para a segunda fase”, considerou o selecionador macedónio.



A Macedónia do Norte, que foi terceira no seu grupo e garantiu o apuramento nos ‘play-off’, primeiro ao vencer o Kosovo, por 2-1, e, depois, a Geórgia, por 1-0, conta também no lote de convocados com o ex-sportinguista Stefan Ristovski, atualmente no Dínamo Zagreb.



No Europeu, no qual a seleção portuguesa defende o título e que vai decorrer entre 11 de junho e 11 de julho, a Macedónia do Norte integra o grupo C, com a Áustria, Países Baixos e Ucrânia, e tem jogos agendados para Bucareste e Amesterdão.



Lista de 26 convocados:



- Guarda-redes: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano/Esp), Damjan Siskovski (Doxa/Chp) e Riste Jankov (Rabotnicki)



- Defesas: Stefan Ristovski (Dínamo Zagreb/Cro), Visar Musliu (MOL Fehervar/Hun), Egzon Bejtulai (Shkendija), Kire Ristevski (Újpest/Hun), Gjoko Zajkov (Charleroi/Bel), Darko Velkovski (Rijeka/Cro) e Ezgjan Alioski (Leeds United/Ing)



- Médios: Arijan Ademi (Dínamo Zagreb/Cro), Enis Bardhi (Levante/Esp), Stefan Spirovski (AEK Larnaca/Chp), Boban Nikolov (Lecce/Ita), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok/Svq), Ferhan Hasani (Partizani/Alb), Eljif Elmas (Nápoles/Ita), Daniel Avramovski (Kayserispor/Tur), Darko Curlinov (Estugarda/Ale) e Marjan Radeski (Akademija Pandev)



Avançados: Goran Pandev (Génova/Ita), Aleksandar Trajkovski (Maiorca/Esp), Ivan Trickovski (AEK Larnaca/Chp), Vlatko Stojanovski (Chambly/Fra), Krste Velkovski (Sarajevo/Bos) e Milan Ristovski (Spartak Trnava/Svq)