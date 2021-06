Euro2020. Witsel deve jogar alguns minutos diante da Dinamarca após lesão grave

“Ele não tem medo. Está preparado para jogar, mesmo que o risco de uma recaída não seja zero”, disse o fisioterapeuta da seleção, Lieven Maesschalk, que tem acompanhado a recuperação do jogador do Borussia de Dortmund.



O médio, que jogou no Benfica em 2011/12 e disputou poucos jogos em 2012/13, antes de ser transferido para o Zenit de São Petersburgo, foi operado em janeiro a uma rotura no tendão de Aquiles e apenas retomou os exercícios com corrida em maio.



“A decisão de fazer jogar o Witsel contra a Dinamarca já foi tomada há algum tempo. O Axel apresentou-se antes da seleção e temo-lo preparado”, acrescentou também o médico Geert Declercq, em relação à possibilidade de o médio jogar alguns minutos.



A Bélgica, que no primeiro jogo venceu a Rússia por 3-0, defronta na quarta-feira a Dinamarca, em Copenhaga, na segunda jornada do grupo B do Euro2020.



O Euro2020, competição em que Portugal inicia hoje a defesa do título, em jogo com a Hungria, foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19 e decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.