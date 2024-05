Euro2024: Alemanha anuncia "grande presença policial" durante a competição

O Campeonato da Europa de futebol, que vai decorrer no verão, na Alemanha, vai contar com um forte dispositivo de segurança contra "todo o tipo de ameaças", destacou hoje a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser.

"Estamos a preparar-nos com todos os órgãos de segurança para lidar com todos os tipos de ameaças. A polícia terá grande presença em todos os locais e onde houver movimento de adeptos", disse à imprensa Faeser.



A organização do Euro2024 espera que vários milhões de pessoas de toda a Europa viajem até à Alemanha para o torneio, que será realizado entre 14 de junho e 14 de julho.



A polícia alemã será apoiada por 300 oficiais dos países participantes no torneio, entre os quais Portugal.



As autoridades alemãs consideram diversas ameaças, que vão desde crimes comuns, como pequenos furtos, e crimes de violência até ações de grupos terroristas e extremistas.



Um desafio especial está relacionado com a proteção da selecção ucraniana, que disputará os jogos da primeira fase em Munique, Düsseldorf e Estugarda.



Já em março, Faeser tinha anunciado que vão existir controlos de fronteira durante o torneio, além de uma estreita cooperação com a polícia francesa.



A seleção portuguesa de futebol integra o Grupo F, com a República Checa, Turquia e Geórgia. Portugal também vai estar representado através do árbitro Artur Soares Dias, coadjuvado por Paulo Soares e Pedro Ribeiro, enquanto Tiago Martins vai estar na competição como videoárbitro (VAR).