Euro2024. Alemanha prepara segurança máxima

"Desde o início, a segurança foi a nossa principal prioridade", afirmou Philipp Lahm, diretor da organização do torneio.



O objetivo é proteger os 2,7 milhões de espetadores esperados nos jogos, as bases das 24 seleções presentes na competição, que decorre entre 14 de junho e 14 de julho, e os 10 estádios que vão acolher os 51 jogos.



Para responder a possíveis ameaças, a Alemanha vai inaugurar um Centro Internacional de Cooperação Policial (IPCC), em Neuss, com todas as nações que participam no torneio a enviarem peritos, sendo esperado um total de cerca de 300.



As funções, em conjunto com as autoridades alemãs, a Europol e a UEFA, consistem em controlar e coordenar todas as medidas de segurança a partir de uma enorme sala de conferências de 500 m2, equipada com 129 computadores.



"Cada país conhece melhor do que ninguém quem pode criar problemas, com os especialistas estrangeiros presentes em Neuss a poderem identificá-los mais rapidamente”, explicou Oliver Strudthoff, diretor do IPCC.



O responsável explicou que as dimensões das delegações neste centro dependem da perigosidade dos adeptos, exemplificando que a Inglaterra terá muitos mais representes do que o caso da Suíça.



A segurança vai também ser reforçada nas fronteiras, nos comboios e estações, bem como nos aeroportos, com uma atenção especial para a seleção da Ucrânia.



“A Ucrânia será objeto de medidas especiais de proteção", anunciou recentemente a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser.



Em redor dos estádios serão colocados entre 800 e 1.300 polícias e para proteger as áreas circundantes vão ser criados três perímetros de segurança: um onde os veículos serão controlados, uma segunda zona mais restrita para os adeptos a pé e uma terceira onde os espetadores terão de digitalizar os seus bilhetes.



As zonas destinadas aos adeptos serão igualmente objeto de vigilância apertada, em especial a criada no coração de Berlim, com uma capacidade de várias dezenas de milhares de visitantes por jogo.