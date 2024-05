Euro2024. Árbitros explicam decisões apenas aos capitães

O organismo do futebol europeu divulgou esta terça-feira um documento com algumas linhas de orientação do setor de arbitragem, com o objetivo de melhorar, sublinhando a vontade para que os árbitros justifiquem mais as decisões.”, refere o documento assinado pelo responsável pela arbitragem, o italiano Roberto Rosetti.Rosetti garante que qualquer jogador que ignore a função do seu capitão e se aproxime do árbitro, mostrando falta de respeito, receberá um cartão amarelo.No caso de o capitão ser o guarda-redes, a UEFA propõe que outro jogador de campo possa desempenhar a função junto do árbitro, nas situações em que os lances ocorrem no lado oposto do campo.”, acrescentou Rosetti e quando são tomadas 200 a 250 decisões por jogo, uma a cada 22 segundos.No Euro2024, a decorrer entre 14 de junho e 14 de julho, Portugal contará com o árbitro Artur Soares Dias, coadjuvado por Paulo Soares e Pedro Ribeiro, enquanto Tiago Martins vai estar na competição no videoárbitro (VAR).A seleção portuguesa de futebol integra o Grupo F, com a República Checa, Turquia e Geórgia.