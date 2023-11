Euro2024: Croácia fica a depender de si própria após empate de Gales

Em Riga, Lovro Majer (sete minutos) e Andrej Kramarić (16) fizeram os golos do êxito da ‘vatreni’, que passou a somar 13 pontos e ultrapassou no segundo posto do Grupo D os britânicos, com 11, ambos abaixo da comandante isolada e já apurada Turquia, com 16.



A Croácia entrou em campo logo após o deslize do País de Gales na Arménia, onde um autogolo de Nair Tiknizyan (45+2 minutos) ‘anulou’ o tento inaugural de Lucas Zelarayan (05) para os anfitriões, que deixaram no banco o avançado Artur Serobyan, do Casa Pia.



Os arménios continuam no quarto lugar, com oito pontos, mas deixaram de ter hipóteses de irem ao Euro2024, numa ‘poule’ em que a Letónia, quinta e última colocada, com três, também já estava eliminada, restando uma vaga por atribuir na 10.ª e derradeira jornada.



Croácia e País de Gales recebem Arménia e Turquia na terça-feira, respetivamente, com os britânicos, que saíram por cima no confronto direto, primeiro critério de desempate, a terem de fazer melhor resultado do que os balcânicos para resgatarem o segundo posto.



Se esse cenário ocorrer, os croatas acedem automaticamente aos play-offs, devido à sua presença na ‘final four’ da última Liga das Nações, cuja final perderam frente à Espanha.



No Grupo I, num embate entre seleções já arredadas do Euro2024, a Bielorrússia venceu tangencialmente na receção à Andorra (1-0), com um golo de Denis Laptev (83 minutos).



A partida desenrolou-se em Budapeste, capital da Hungria, uma vez que os bielorrussos estão proibidos de atuarem como visitados no seu território, devido à guerra na Ucrânia.



A Bielorrússia é quinta colocada, com nove pontos, contra dois da Andorra, última, numa ‘poule’ que terá ainda hoje os desafios Suíça-Kosovo e Israel-Roménia, com helvéticos e romenos na iminência de se juntarem ao elenco de finalistas da 17.ª edição do Europeu.



A anfitriã Alemanha, Portugal, Albânia, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Espanha, França, Hungria, Inglaterra e Turquia já confirmaram uma vaga na fase final da principal prova continental de seleções, que vai decorrer entre 14 de junho e 14 de julho.