Euro2024 Demiral suspenso por dois jogos

Durante o encontro dos oitavos de final com a Áustria, que a Turquia venceu por 2-1, com um "bis" de Demiral, o antigo defesa de Alcanenense e Sporting comemorou com os braços levantados e a ilustrar com as mãos um lobo, alegadamente em referência aos "Lobos Cinzentos", grupo turco ligado à extrema-direita.



De acordo com a UEFA, Demiral foi suspenso por ter “falhado o cumprimento dos princípios gerais de conduta, por violar as regras básicas de uma conduta decente, por usar um evento desportivo para manifestações de natureza não desportiva”.



Assim, Demiral vai falhar o encontro com os Países Baixos, dos quartos de final do Euro2024, no sábado, assim como uma possível meia-final, em que a Turquia iria defrontar a Inglaterra ou a Suíça.



Já o médio inglês Jude Bellingham foi suspenso por um encontro, mas com um período probatório de um ano, pelo que vai poder defrontar a Suíça, no sábado.



O jogador do Real Madrid foi investigado por um gesto potencialmente ofensivo, quando levou a mão em direção aos genitais, movendo-a para a frente e para trás, enquanto estava virado para o banco de suplentes da Eslováquia, no jogo dos oitavos de final que a Inglaterra venceu por 2-1, após prolongamento.