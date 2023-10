Euro2024: Dois jogos de Israel da fase de qualificação transferidos para a Hungria

Israel vai enfrentar, na condição de visitado, a Suíça em 15 de novembro e a Roménia três dias depois, com o organismo que rege o futebol europeu a explicar em comunicado que as alterações se devem à "atual situação de segurança", e os jogos vão decorrer na Arena Puskas Academia.



Antes destes dois encontros que inicialmente estavam previstos para acontecer em Israel, os jogadores israelitas vão viajar para o Kosovo no dia 12 de novembro. Este jogo, inicialmente agendado para 15 de outubro, foi adiado, tendo as autoridades israelitas proibido na altura a sua seleção de "viajar para o estrangeiro".



Israel vai fechar a fase de qualificação para o Euro2024 - competição para a qual Portugal já garantiu o apuramento -, em 21 de novembro, em Andorra.



Após seis partidas disputadas, Israel está na terceira posição do Grupo I, com 11 pontos, atrás da líder Roménia (16) e da Suíça (15).