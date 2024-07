Euro2024: Espanhol Pedri sofreu entorse e falha competição

O futebolista espanhol Pedri, que saiu logo aos oito minutos do jogo dos quartos de final do Euro2024 diante da Alemanha, sofreu uma entorse no joelho e vai falhar o que falta disputar da competição.

"Depois dos exames efetuados ao internacional Pedri González, foi diagnosticada uma entorse lateral interna de grau 2 no joelho esquerdo", informou hoje a Real Federação Espanhola de futebol (RFEF).



Na mesma nota, o organismo adianta que o médio permanecerá com a seleção espanhola, ainda concentrada na discussão do Euro2024.



O médio do FC Barcelona, de 21 anos, saiu lesionado no jogo dos quartos de final diante da Alemanha, que a Espanha venceu por 2-1, depois de uma falta de Toni Kroos, ainda nos primeiros minutos.



No jogo, os espanhóis marcaram por intermédio de Dani Olmo, aos 51 minutos, e a Alemanha ainda empatou por Florian Wirtz, aos 89, levando a decisão para prolongamento, período em que Mikel Merino deu nova vantagem à Espanha e fixou o resultado, aos 119.



Nas meias-finais, a Espanha vai defrontar a França, seleção que também na sexta-feira eliminou Portugal, depois de um nulo após prolongamento e no desempate por grandes penalidades (5-3).