Euro2024: França em modo de treino ligeiro vence Gibraltar no Algarve

Giroud (três minutos), Mbappé (45+3, de grande penalidade) e Mouelhi, na própria baliza (78), 'selaram' a vitória de uma equipa francesa lenta e desinspirada, que, perante um conjunto fraco, raramente entusiasmou os cerca de quatro milhares de adeptos gauleses presentes, apesar de ter somado quatro bolas nos 'ferros'.



Os vice-campeões mundiais mantêm-se na liderança do Grupo B, com nove pontos (três vitórias em três jogos), seguidos da Grécia, com seis (menos um jogo), dos Países Baixos, com três (menos um jogo), e de Irlanda (menos um jogo) e Gibraltar, que ainda não pontuaram.



A França apresentou-se com as principais 'estrelas', dando ao guarda-redes Brice Samba e ao central Wesley Fofana as suas estreias absolutas, enquanto no 'onze' de Gibraltar estava o central luso-gibraltino Bernardo Lopes, de 29 anos, que concluiu a sua formação nos juniores do Benfica e representa desde 2015 o Lincoln Red Imps.



Perante um conjunto 'fechado' em '5-4-1', os franceses demoraram apenas três minutos a abrir o ativo, com Kingsley Coman a ganhar espaço na direita e a cruzar para o cabeceamento certeiro de Giroud no 'coração' da área.



Com o 'nulo' desfeito, a equipa orientada por Didier Deschamps manteve o domínio e a posse de bola (acima dos 80% na primeira metade), mas, com um jogo 'mastigado' e lento, gerou menos ocasiões do que seria esperado.



O guardião de Gibraltar foi o melhor elemento da sua seleção nesse período, somando várias excelentes defesas, em remates de Coman (13 minutos), Camavinga (29) e Griezmann (36), enquanto Tchouaméni cabeceou à barra (29).



Os gibraltinos, quase sempre remetidos ao seu meio-campo defensivo, estiveram perto de surpreender aos 34 minutos, quando El Hmidi tentou um 'chapéu' do meio-campo, aproveitando o adiantamento de Samba, mas a bola foi à malha superior da baliza.



A França acabou mesmo por aumentar a diferença a fechar a primeira parte, depois de o videoárbitro ter descortinado mão de Roy Chipolina na área: Mbappé converteu a respetiva grande penalidade com um 'tiro' rasteiro junto ao poste direito da baliza de Gibraltar (45+3).



O ascendente francês em posse de bola manteve-se praticamente igual após o reatamento, mas o ritmo, se já era lento, ainda baixou mais, contribuindo para uma segunda metade sonolenta.



Depois de Griezmann ter atirado ao poste e Mbappé ter rematado para mais uma boa defesa de Coleing, ambos os lances aos 52 minutos, passaram-se muitos minutos sem que a baliza de Gibraltar fosse sequer ameaçada.



O terceiro golo chegou só aos 78 minutos, quando o suplente Mouelhi cortou para a própria baliza, de forma infeliz, um cruzamento rasteiro de Mbappé.



Até final, Coleing evitou o golo de Dembélé (83) e ainda houve tempo para Tchouaméni (89) e Disasi (90) cabecearem à barra.







Jogo disputado no Estádio Algarve, em Faro.



Gibraltar -- França, 0-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Giroud, 03 minutos.



0-2, Mbappé, 45+3 (grande penalidade).



0-3, Mouelhi, 78 (própria baliza).







Equipas:



- Gibraltar: Coleing, Sergeant, Roy Chipolina, Bernardo Lopes, Olivero, Britto, Pozo (Joseph Chipolina, 84), Hartman (Annesley, 60), Lee Casciaro (De Barr, 60), Ronan (Wiseman, 72) e El Hmidi (Mouelhi, 60).



(Suplentes: Banda, Hankins, Jolley, Joseph Chipolina, Annesley, Wiseman, Ballantine, Mouelhi, Hernández, De Barr, Coombes e Peacock).



Selecionador: Julio Ribas.



- França: Samba, Pavard, Wesley Fofana, Konaté (Disasi, 84), Theo Hernández, Tchouaméni, Camavinga (Youssouf Fofana, 79), Coman (Dembélé, 66), Griezmann (Nkunku, 66), Mbappé e Giroud (Kolo Muani, 66).



(Suplentes: Maignan, Areola, Disasi, Upamecano, Koundé, Youssouf Fofana, Dembélé, Kolo Muani, Kamara, Thuram, Nkunku e Veretout).



Treinador: Didier Deschamps.



Árbitro: Yevhenii Aranovskiy (Ucrânia).



Ação disciplinar: Nada a assinalar.



Assistência: cerca de 5.000 espetadores.