Euro2024. Gesto do turco Demiral alvo de inquérito

O própriopublicou na rede social X uma foto relativa aos festejos, em queA imagem foi amplamente compartilhada nas redes sociais.Em comunicado,”, reagiu a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, na rede social X.A Turquia venceu a Áustria por 2-1, na terça-feira, com dois golos do central que passou pelo Sporting, e apurou-se para os quartos de final do Euro2024, em que irá defrontar os Países Baixos.