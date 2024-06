Euro2024. Húngaro Varga sai inanimado de maca

Decorria o minuto 68, quando Varga chocou com Angus Gunn e caiu desamparado no relvado, ficando prostrado com convulsões, com os companheiros de equipa e adversários a pedirem a entrada imediata das equipas médicas, sendo visível a preocupação e apreensão na cara dos elementos das duas equipas e das pessoas nas bancadas.A Hungria acabou por vencer a Escócia, por 1-0, em jogo do grupo A do Euro2024, com um golo marcado aos 90+10, pelo avançado magiar Kevin Csoboth, ex-jogador do Benfica.