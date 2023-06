Euro2024: Portugal continua percurso perfeito, Polónia claudica na Moldova

No seu jogo 200 pela seleção, Cristiano Ronaldo apontou o golo luso, o seu 123.º, aos 89 minutos - não foi fácil a decisão do árbitro, a análise do lance teve de ir ao VAR, por dúvidas quanto ao possível fora de jogo de Gonçalo Inácio.



Sem deslumbrar, mais uma vez, Portugal ganhou e segue na frente do grupo, com uma sequência só de vitórias nos quatro jogos disputados e 14-0 na diferença de golos.



A surpresa, no Grupo J, veio de Zenica, onde o menos cotado Luxemburgo ganhou por 2-0 ao anfitrião Bósnia e Herzegovina. Em Vaduz, tudo normal, com a vitória da Eslováquia sobre o Liechtenstein, por 1-0, golo de Vavro.



Borges Sanches e Daniel marcaram os golos do Luxemburgo, entre um festival de golos falhados, bolas ao poste e penálti para 'as nuvens' dos bósnios.



Com este conjunto de resultados, e quase a meio da fase de qualificação, a Eslováquia 'foge' para o segundo lugar, com 10 pontos, bem à frente dos adversários. Luxemburgo tem quatro, Bósnia e Herzegovina e Islândia três e Liechtenstein está ainda sem pontuar.



A Polónia, orientada pelo antigo selecionador luso Fernando Santos, deixou-se 'surpreender' na visita à Moldova e perdeu por 3-2, após ter estado a ganhar por 2-0, ao intervalo. As contas complicaram-se no Grupo E para a seleção do treinador campeão europeu de 2016, tanto mais que a Albânia ganhou nas Ilhas Faroe, por 2-1.



Lidera a República Checa, com sete pontos, seguida por Albânia (seis), Moldova (cinco), Polónia (três) e Ilhas Faroe (um).



No Grupo F, imperou hoje a 'lei do mais forte', com o 2-0 da Áustria na receção à Suécia e o 3-0 da Bélgica na Estónia.



Comanda a Áustria, com 10 pontos, seguem-se Bélgica (sete), Suécia (três) e Estónia e Azerbaijão (um).



A Sérvia empatou 1-1 na Bulgária e deixou-se 'apanhar' na frente do Grupo G pela Hungria, que recebeu e bateu a Lituânia, por 2-0.



Sérvios e húngaros estão com sete pontos, mais três do que Montenegro, que hoje folgou mas também está claramente na 'corrida'. Bulgária (dois) e Lituânia (um) fecham a classificação.



No Grupo A, a Escócia ganhava por 1-0 em Hampden Park à Geórgia, quando o jogo foi parado para limpar e secar o relvado, tornado impraticável pelas chuvadas. A partida foi retomada, com os escoceses a vencer por 2-0, à passagem dos 57 minutos.



Em Oslo, a Noruega ganhou ao Chipre por 3-1, com naturalidade, no que foi a sua primeira vitória.



Mesmo com o jogo ainda por concluir, a Escócia é primeira, com nove pontos. Nos lugares seguintes estão Geórgia e Noruega (quatro), Espanha (três, mas dois jogos a menos) e Chipre, sem pontos.