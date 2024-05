Euro2024. Soares Dias no "workshop" de preparação

Artur Soares Dias, de 44 anos, da associação do Porto, integra a lista de 18 árbitros escolhidos pela UEFA para o Euro2024, que vai ser disputado na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho, juntamente com os assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro



Já Tiago Martins, da associação de Lisboa e de 43 anos, vai ser um dos 20 videoárbitros (VAR) no campeonato europeu.



Esta ação de formação do organismo que rege o futebol europeu, entre hoje e quinta-feira, vai reunir 19 equipas, 20 VAR e 12 assistentes de VAR (AVAR).



Soares Dias vai ser o segundo juiz de campo luso a "bisar" em fases finais, depois de José Rosa Santos.



António Garrido, em 1980, foi o primeiro luso numa fase final de um Europeu, seguindo-se Rosa Santos, em 1988 e 1992, Vítor Pereira, em 2000, Lucílio Baptista, em 2004, e Pedro Proença, em 2012.



Tiago Martins vai ser o segundo VAR, depois de João Pinheiro no Euro2020.



João Dias, responsável pelo treino dos árbitros nacionais, vai desempenhar estas mesmas funções durante a competição.