Euro2024. Sorteio fecha quadro do "play-off"

Os encontros preenchem o quadro das meias-finais da última fase de apuramento, formada com base nos resultados obtidos na Liga das Nações, que já tinha os restantes três jogos definidos e da qual sairão as três seleções que completarão o lote de 24 participantes no torneio.Apenas os vencedores dos três caminhos (A, B e C) se qualificam para o Campeonato da Europa de 2024, que se realiza na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano, para o qual a seleção portuguesa se qualificou diretamente, como vencedora do Grupo J.No Caminho A já estava definido o confronto das "meias" entre Polónia e Estónia, cujo vencedor defrontará na final a seleção que se impuser no encontro designado pelo sorteio de hoje, entre País de Gales e Finlândia, a qual terá a vantagem de disputar em casa o jogo decisivo.Israel e Bósnia-Herzegovina, quinta posicionada na "poule" J, também ficaram a conhecer os adversários no Caminho B – Islândia, que terminou em quarto lugar no grupo vencido por Portugal, e Ucrânia, respetivamente -, cabendo aos vencedores do embate entre bósnios e ucranianos receber a final.As meias-finais do Caminho C já estavam definidas e vão opor a Geórgia ao Luxemburgo, terceiro classificado no grupo de Portugal, e a Grécia ao Cazaquistão, cabendo aos georgianos ou aos luxemburgueses acolher o último jogo.Todas as partidas das meias-finais da derradeira etapa de acesso ao mais importante torneio europeu de seleções estão agendadas para 21 de março de 2024, enquanto as finais disputam-se cinco dias mais tarde, em 26.Portugal, que se sagrou campeão europeu em 2016, efetuou pela primeira vez um percurso 100% vitorioso na fase de apuramento para uma grande competição internacional e foi um dos primeiros países a qualificar-se para a 17.ª edição do torneio continental.Além da Alemanha, na qualidade de país organizador, e de Portugal, já garantiram a presença no Europeu de 2024 os seguintes países: Albânia, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Escócia, Eslováquia (segunda colocada no Grupo J), Eslovénia, Espanha, França, Hungria, Inglaterra, Itália, Países Baixos, República Checa, Roménia, Sérvia, Suíça e Turquia.