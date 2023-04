Europa sem equipas portuguesas, Sporting empata com Juventus

Começou bem o Sporting, mas Adrien Rabiot concluiu (0-1) com êxito um lance resultante de um canto. Pouco depois, Marcus Edwards fugiu pela direita, atirou ao poste e a bola sobrou para Ugarte, que sofreu falta na área. Edwards foi chamado e empatou 1-1 na conclusão do penálti.O Sporting ganhou confiança, apresentava um futebol rápido, mas continuava a pecar na finalização.Após o intervalo, a Juventus surgiu mais perigosa e Cuadrado destacou-se num lance que podia ter dado golo.Do outro lado, Esgaio teve nos pés o golo que podia igualar a eliminatória, mas finalizou sem sucesso.O tempo ia passando, a Juventus agradecia e, sempre que pôde, ia parando o jogo. Ficavam ainda mais intranquilos os adeptos do Sporting em Alvalade.





Aos 87 minutos, depois de uma fuga de Edwards a rasgar a defesa italiana, Coates falhou escandalosamente o tão esperado 2-1.





Pouco depois, nova perdida junto à baliza italiana, naquela que terá sido a derradeira grande oportunidade.





Apurou-se a Juventus, confirmando a presença nas meias-finais e a ditar novo afastamento de uma equipa portuguesa, num ano, em que os italianos foram mesmo os "carrascos" do futebol português na Europa.





Nas meias-finais, agendadas para 11 e 18 de maio, a Juventus vai defrontar os espanhóis do Sevilha, que hoje eliminaram os ingleses do Manchester United.