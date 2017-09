Europeu ajuda Portugal a subir quatro lugares no `ranking` feminino

Lusa 01 Set, 2017, 17:32 / atualizado em 01 Set, 2017, 17:34 | Futebol Internacional

A equipa das ‘quinas’, que tinha chegado ao Europeu depois de vencer a Roménia no ‘play-off’ (0-0, 1-0), ficou-se pela fase de grupos, mas venceu um dos jogos, diante da Escócia (2-1), e perdeu com a Inglaterra (2-1) e Espanha (2-0).



Foi por muito pouco – bastava um empate com as inglesas – que as comandadas de Francisco Neto não passaram aos quartos de final, acabando com os mesmos três pontos de Espanha e Escócia, mas com desvantagem no ‘campeonato a três’.



O Europeu trouxe mudanças no ‘ranking’ feminino, que continua a ser liderado pela ‘potência’ Estados Unidos, mas que viu a campeã europeia Holanda subir do 12.º para o sétimo lugar, e a Inglaterra chegar ao terceiro posto.



As inglesas, eliminadas nas meias-finais pela Holanda (3-0), eram quintas e são agora terceiras, à frente da França, que desceu ao quarto lugar, depois de ser afastada no Europeu pelas britânicas (1-0), nos quartos de final.



A Espanha também pagou a ‘fatura’ da eliminação na prova continental – com a Áustria nos quartos de final (nas grandes penalidades) -, e caiu do 13.º para o 17.º lugar, enquanto a Escócia caiu uma posição, e é 22.ª.



A Alemanha, que chegava como hexacampeã europeia, foi eliminada pela Dinamarca nos quartos de final (2-1), mas manteve o segundo lugar na hierarquia mundial.