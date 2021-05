Europeu de sub-21. Países Baixos nas meias-finais da prova

Os franceses marcaram primeiro, por intermédio de Upamecano, jogador do RB Leipzig. No entanto, os Países Baixos conseguiram dar a volta ao resultado na segunda parte.





Boadu marcou no início da segunda parte e viria a bisar nos últimos minutos do jogo, dando a vitória à Laranja Mecânica, que se torna na primeira semifinalista. Vai esperar pelo advesário que vai sair do jogo entre Dinamarca e Alemanha.