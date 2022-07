Europeu feminino. França goleou a Itália

Este resultado, aliado ao empate verificado entre Islândia e Bélgica, coloca as gaulesas no comando do Grupo D do torneio que está a decorrer em Inglaterra.Com uma equipa centrada em jogadoras do Paris SG e Lyon, a França não deu quaisquer hipóteses e já ganhava por 5-0 ao intervalo, abrandando depois a intensidade, o que a Itália aproveitou para atenuar a derrota.Grace Geyoro, nascida no Congo e naturaliza francesa, fez "hat-trick". A centro-campista do Paris SG marcou aos nove, 40 e 45 minutos.Marie-Antoinette Katoto, também da formação parisiense, apontou o segundo da seleção gaulesa, aos 12 minutos, e Delphine Cascarino, do Lyon, fez o quarto golo da França, aos 38.O golo de honra das transalpinas foi marcado por Martina Piemonte, aos 76 minutos.





Bélgica e Islândia empatam-se



Em Manchester, as islandesas foram as mais fortes na partida e saem do campo com evidente sentimento de insatisfação, até porque falharam uma grande penalidade.



Aos 33 minutos, Berglind Thorvaldsdóttir atirou à figura da guarda-redes adversária, Nicky Evrard. Viria a redimir-se aos 50, com um golo de cabeça.



Novo penálti, aos 67 minutos, mas agora a favor das belgas. Justine Vanhaevermaet foi eficaz no remate da linha de 11 metros, fixando o resultado.



Mais perigosas no jogo aéreo, as islandesas dominaram a partida, mas até estiveram muito perto de serem surpreendidas na parte final.