Europeu feminino: Inglaterra e Alemanha prontas para "final de sonho"

“É a final de sonho, com todo o histórico por detrás. Mas nunca esperamos jogar uma final sem ser contra o melhor dos adversários. Analisando as trajetórias, as duas equipas que apresentaram o melhor futebol estão na final”, declarou a ‘capitã’ inglesa, Leah Williamson, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Num torneio histórico para o futebol feminino, com números recorde de assistência nos estádios e de alcance na televisão e nos meios digitais, a selecionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, realçou a forma “muito boa” em que chegam à final.



“Avançámos esta temporada e neste torneio. Para chegar à final, tivemos de ser das melhores em prova, temos uma grande equipa e não temos medo de ninguém”, avisou.



Do lado das alemãs, a selecionadora Martina Voss-Tecklenburg realçou o “desafio” de defrontar as anfitriãs, ‘empurradas’ por mais de 80 mil adeptos, mas revelou que o grupo que lidera “sonhou com esta final, em Wembley, e contra a Inglaterra”.



“Não sei se estas jogadoras viverão um momento mais alto do que este. Mas teremos de nos manter neste momento e desfrutar de tudo”, explicou.



A rivalidade histórica entre os dois países, que vem do futebol masculino, pode ser “secundária” na cabeça das jogadoras, explicou a avançada Svenja Huth, mas não deixa de ser uma narrativa presente, assim como a evolução do futebol feminino.



“Que mulheres de todo o mundo tenham a oportunidade de fazer do futebol a sua profissão, que o talento seja reconhecido por igual, que mulheres tenham mais autoconfiança pelo treino... é muito mais importante do que os bónus, que não mudam nada na forma como vemos o desporto e nos valores que queremos para ele”, considerou Voss-Tecklenburg, que lembrou como em 1989 a Alemanha foi campeã “com jogadoras amadoras”, embora o troféu “não valha mais hoje do que então”.



A final do Euro2022, no qual Portugal foi eliminado na fase de grupos, está marcada para as 17:00 de domingo.