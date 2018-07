Europeu sub-19: Portugal disputa final frente à Itália

Lusa Comentários 29 Jul, 2018, 10:17 | Futebol Internacional

As duas equipas já se encontraram na fase de grupos, com os transalpinos a vencer por 3-2, numa partida em que Portugal jogou mais de 80 minutos em desvantagem numérica, devido à expulsão do capitão Diogo Queirós.



Para a final, o selecionador português, Hélio Sousa, não poderá contar com o guarda-redes habitualmente titular, Diogo Costa, que se lesionou na meia-final.



Para chegar à final, Portugal, segundo do Grupo B, goleou a Ucrânia, por 5-0, com os golos a serem todos marcados nos primeiros 30 minutos, enquanto a Itália, que venceu a 'poule', bateu a França, por 2-0.



Portugal nunca venceu o título de sub-19, mas já se sagrou campeão em 1961, 1994 e 1999, ainda no formato sub-18, e é o país com maior número de finais perdidas - oito, em 1971, 1988, 1990, 1992, 1997, 2003, 2014 e 2017 -, as três últimas já com o atual modelo competitivo.