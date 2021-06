Eusebio Di Francesco assume comando técnico do Verona

Após a saída de Ivan Juric para assumir o comando técnico do Torino, o clube de Veneto agiu rápido para contratar um técnico que tinha sido despedido, em fevereiro, do despromovido Cagliari.



Di Francesco treinou o Sassuolo entre 2012 e 2017 e depois assumiu a Roma, entre 2017 e 2019, assinando agora até junho de 2023, de acordo com um comunicado do Verona.