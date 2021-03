Eustáquio e Singh nas seleções do Canadá e África do Sul

", pode ler-se na breve nota partilhada pelo emblema nortenho no Twitter.Os dois futebolistas, presenças habituais no "onze" pacense, foram convocados para os próximos compromissos internacionais das suas seleções.A seleção do Canadá vai realizar dois jogos de qualificação para o Mundial Qatar2022: a primeira partida será frente à seleção das Bermudas, em 26 de março, e a segunda frente às Ilhas Caimão, dois dias depois.

Por sua vez, a seleção da África do Sul tem pela frente dois jogos de qualificação Taça das Nações Africanas de 2021, o primeiro com o Gana, no dia 25 de março, e o segundo com o Sudão, agendado para 28 de março.