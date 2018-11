Everton de Marco Silva empata sem golos na visita ao Chelsea

Lusa Comentários 11 Nov, 2018, 17:34 | Futebol Internacional

O empate deixa a equipa londrina no terceiro lugar, com 28 pontos, menos dois do que o Liverpool, que hoje se impôs ao Fulham (2-0), e menos um do que o Manchester City, que se manterá isolado na liderança, caso vença ainda hoje o vizinho United.



Com 12 jornadas disputadas, o Chelsea continua sem derrotas, o que hoje "deu" ao italiano Maurizio Sarri, o título de primeiro treinador sem derrotas nas primeiras 12 jornadas no ano de estreia na 'premier league'.