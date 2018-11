Everton, de Marco Silva, vence na receção ao Brighton

Lusa Comentários 03 Nov, 2018, 18:24 | Futebol Internacional

Em Goodison Park, o médio André Gomes foi titular e esteve a tempo inteiro na formação na casa, num encontro em que a grande figura foi o avançado brasileiro Richarlison, que fez dois golos, aos 26 e 77 minutos.



Pelo meio, aos 50 minutos, Coleman também marcou para o Everton, enquanto Dunk, aos 33, fez o único tento dos forasteiros.



O triunfo mantém a equipa de Marco Silva no nono lugar, mas agora a um ponto do oitavo posto, ocupado pelo Watford, que saiu derrotado do terreno do Newcastle, por 1-0.



No primeiro jogo desde o falecimento do seu presidente, o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, o Leicester foi ao País de Gales vencer o Cardiff por 1-0, com um golo de Gray, aos 55 minutos. Ricardo Pereira foi titular nos 'foxes', enquanto Adrien Silva não foi opção.



Destaque ainda para a goleada caseira imposta pelo West Ham ao Burnley, por 4-2, com um 'bis' do brasileiro Felipe Anderson, um resultado que deixa os londrinos mais longe da zona de despromoção.



A ronda iniciou com a vitória do Manchester United, de José Mourinho, em Bournemouth, por 2-1, com um golo de Marcus Rashford já em tempo de compensação.



O internacional inglês entrou em campo já no decorrer da segunda parte, quando o resultado estava empatado (1-1), e foi decisivo na equipa do técnico português, ao apontar o golo da vitória, aos 90+2 minutos, com um remate já na pequena área, após centro do francês Paul Pogba na esquerda.



O Bournemouth, que é até agora a 'equipa sensação' desta edição da Premier League, esteve em vantagem no marcador, graças a um tento de Wilson, aos 11 minutos, mas ainda antes do intervalo, aos 35, o francês Martial refez a igualdade.



"Ao intervalo, pensei que era o treinador mais sortudo da 'Premier League'. Tivemos realmente muita sorte, porque jogámos muito mal. Defensivamente, fomos terríveis, absolutamente terríveis. Foi um desastre. A segunda parte foi o oposto. Muito mais intensidade, criámos imensas oportunidades e merecemos marcar muito antes do minuto 90", disse Mourinho.



Com este triunfo, o Manchester United subiu ao sexto lugar do campeonato, em igualdade pontual, precisamente, com o Bournemouth.



O Bournemouth sofreu o primeiro desaire caseiro da temporada e terminou com uma série de seis jogos consecutivos sem derrotas, com cinco vitórias e um empate, em todas as competições.