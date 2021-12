Everton deu a volta ao Arsenal aos 90+2 minutos

Os "toffees" estiveram a perder desde os 45+2 minutos, quando o norueguês Martin Odegaard inaugurou o marcador para os visitantes, poucos instantes após o brasileiro Richarlison ter visto ser-lhe anulado um golo, por fora de jogo.



O mesmo Richarlison voltou a marcar no segundo tempo, só que, mais uma vez, o videoárbitro (VAR) chamou à atenção para a posição irregular do avançado dos "toffees", por poucos centímetros.



Contudo, à terceira foi mesmo de vez e o internacional "canarinho" empatou a partida, aos 79 minutos, numa altura em que os portugueses André Gomes, do Everton, e Nuno Tavares, do Arsenal, já estavam em campo.



Quando parecia que a 15.ª ronda da "Premier League" iria encerrar com uma igualdade, Demaray Gray, que já tinha estado envolvido no lance do primeiro golo, operou a reviravolta aos 90+2 minutos, num pontapé portentoso de fora da área, dando ao Everton a primeira vitória na prova desde 25 de setembro.



Ainda assim, a formação comandada por Rafa Benítez continua na segunda metade da tabela, em 12.º lugar, com 18 pontos, enquanto o Arsenal averbou o segundo desaire seguido e é sétimo colocado, com 23.