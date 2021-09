Everton sofre primeira derrota

Depois do ‘nulo’ registado ao intervalo, os ‘toffees’ viveram nove minutos de absoluto ‘desnorte’ no segundo tempo, durante os quais encaixaram golos de Matty Cash e Leon Bailey, aos 66 e 75 minutos, respetivamente, e ainda um autogolo de Lucas Digne pelo meio, aos 69.A formação comandada por Rafa Benítez, que não utilizou o internacional português André Gomes, divide a vice-liderança com Manchester United, Chelsea, que ainda não jogaram nesta ronda, e Manchester City, todos com 10 pontos, mas falhou a subida ao primeiro posto, agora ocupado pelo rival Liverpool , próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões.Os ‘reds’, com Diogo Jota de início, isolaram-se no topo, com 13 pontos, graças a um triunfo por 3-0 sobre o Crystal Palace, com golos de Sadio Mané, aos 43 minutos, Mohamed Salah, aos 78, e Naby Keita, aos 90.O City, que contou com os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no ‘onze’, cedeu um ‘nulo’ (0-0) na receção ao Southampton e desperdiçou a possibilidade de se isolar provisoriamente no segundo posto.Já os ‘saints’, continuam sem vencer esta temporada e confirmaram o estatuto de ‘reis’ dos empates, tendo somado a quarta igualdade, que lhes confere o 15.º posto, com quatro pontos, mais um do que o Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage, que perdeu em casa, por 2-0, diante do Brentford e averbou a quarta derrota em cinco rondas.Ivan Toney, aos 28 minutos, de grande penalidade, e Bryan Mbeumo, aos 34, anotaram os tentos dos visitantes, numa partida na qual José Sá, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Trincão foram titulares pelos ‘wolves’, e Daniel Podence e Fábio Silva entraram no segundo tempo.O Arsenal, que ocupa um modesto 13.º posto, conseguiu a segunda vitória seguida na Premier League, no terreno do penúltimo classificado, Burnley, por 1-0, graças a um golo do norueguês Martin Odegaard, aos 30 minutos.No fundo da tabela segue o Norwich, a única formação ainda sem qualquer ponto e que foi derrotada em casa pelo Watford, por 3-1. Emmanuel Dennis e Ismaila Sarr, este por duas vezes, assinaram os golos dos ‘hornets’, enquanto o finlandês Teemu Pukki marcou para os ‘canaries’.