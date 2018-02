Evra contratado pelo West Ham até ao fim da época

Lusa 07 Fev, 2018, 16:02 | Futebol Internacional

“Estou, realmente, feliz por ser um ‘hammer’ [cognome do West Ham] e por regressar à Primeira Liga”, disse Evra, que jogou durante nove temporadas no Manchester United, em declarações divulgadas no site oficial do clube londrino.



Evra, de 36 anos, foi suspenso pela UEFA de participar nas competições europeias até 30 de junho de 2018 e, posteriormente, despedido pelo Marselha, por ter agredido com um pontapé um adepto do Vitória de Guimarães, durante o jogo com a equipa portuguesa, para a Liga Europa.