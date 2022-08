ewandowski `bisa` na goleada do FC Barcelona ao Valladolid na Liga espanhola

A mais mediática contratação de verão dos ‘blaugrana’ inaugurou o marcador, com o seu primeiro golo oficial, aos 24 minutos, e voltou a marcar aos 64, com Pedri (43) e Sergi Roberto (90+2) a contribuírem também para a goleada.



O encontro marcou a estreia pelo emblema catalão do defesa francês Jules Koundé, contratado ao Sevilha, mas o destaque do encontro foi para o antigo avançado do Bayern Munique, que marcou, primeiro, a passe do ex-Sporting Raphinha e, depois, de calcanhar, após assistência de Ousmane Dembélé.



Lewandowski divide a liderança da lista de melhores marcadores de LaLiga com Borja Iglesias, do Betis, ambos com quatro golos em três jogos.



O ‘Barça’ segue na segunda posição da tabela, com sete pontos e a dois dos sevilhanos, em igualdade pontual com o Villarreal (terceiro), que se ficou por um empate sem golos na visita ao Getafe (18.º), o qual teve o defesa português Domingos Duarte a titular.



Ainda hoje, o campeão em título, Real Madrid, pode juntar-se ao Bétis no topo da tabela em caso de triunfo na visita ao Espanyol.