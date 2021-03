Ex-avançado do FC Porto Luís Fabiano hospitalizado após teste positivo

“O atacante de facto testou positivo à covid-19 na semana passada, mas encontra-se bem neste momento”, garante a Comsport, que gere a comunicação do antigo atleta.



Depois de ter sentido “sintomas relacionados à doença” nos últimos dias, ‘Fabuloso’ foi recomendado pelo médico que o acompanhava a dirigir-se ao hospital, ficando então “sob observação”.



Apesar da hospitalização, o antigo avançado “sente-se bem e tem um quadro estável”.



Luís Fabiano jogou no FC Porto em 2004/05, fazendo três golos em 27 jogos, e notabilizou-se na Europa ao serviço do Sevilha, numa carreira em que jogou 45 vezes pela seleção do Brasil (28 golos).



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.735.411 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Em Portugal, morreram 16.805 pessoas dos 818.787 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.