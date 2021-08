Ex-internacional inglês Stewart Downing anuncia retirada dos relvados

“Depois de descansar e refletir com a família durante o verão, decidi que havia chegado a hora de me aposentar”, escreveu o jogador, que está sem clube desde junho.



A sua decisão pôs ponto final a uma carreira de 20 anos, durante a qual disputou mais de 700 jogos, 35 deles pela seleção de Inglaterra, nomeadamente no Mundial2006 e no Euro2012.



“Quando era criança, só poderia ter sonhado em jogar nos clubes em que joguei. Lembro-me dos 35 jogos disputados por Inglaterra com imenso orgulho e tenho algumas memórias incríveis que guardarei para o resto da minha vida”, escreveu Stewart Downing.



Iniciou a sua carreira no Middlesbrough, em 2001, com o qual conquistou a Taça da Liga, em 2004, e alcançou a final da Liga Europa, em 2006, antes de ingressar no Aston Villa, em 2009.



Transferido em 2011 para o Liverpool, somou 91 jogos em duas temporadas com os ‘reds’, ao serviço dos quais conquistou a Liga Europa em 2012, mas, nos últimos dois anos, jogou no ‘Championship’ (segundo escalão) pelo Blackburn Rovers, tendo o seu contrato expirado em junho.