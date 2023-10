Ex-`leão` Bas Dost caiu inanimado no relvado, mas recuperou consciência

O futebolista Bas Dost, antigo jogador do Sporting, caiu hoje inanimado no relvado, já perto do final de um encontro da 10.ª jornada do campeonato dos Países Baixos, entre AZ Alkmaar e NEC, mas está consciente.

No Estádio AFAS, em Alkmaar, o ponta de lança neerlandês, de 34 anos, caiu sozinho junto ao círculo do meio-campo, à passagem do minuto 90, com o árbitro Jeroen Manschot a interromper a partida instantes depois, para que a equipa médica entrasse rapidamente dentro das quatro linhas, com os jogadores das duas equipas a cobrirem Bas Dost enquanto recebia assistência.



Através da rede social ‘X’, o NEC deu conta que Bas Dost, muito aplaudido pelos adeptos antes de deixar o relvado, “está consciente e que a partida foi definitivamente interrompida”.



Também o Sporting recorreu à mesma rede social para desejar uma boa recuperação ao avançado: “A família Sporting está contigo. As melhoras, Bas”.



Bas Dost tinha inaugurado o marcador, aos 11 minutos, e feito a assistência para o colega de equipa Mattsson (31) dilatar a vantagem, com Pavlidis (57) a encurtar distâncias, já no segundo tempo, para o AZ, que teve o português Penetra a titular e o compatriota Tiago Dantas no ‘banco’.