Ex-leão Slimani ‘salta‘ do banco para dar empate ao Lyon na receção ao Brest

Com o internacional português Anthony Lopes entre os postes da baliza dos anfitriões, foram os visitantes a superiorizarem-se e adiantarem-se de forma justa no marcador, quando, aos 43 minutos, Irvin Cardona anotou um golaço à entrada da grande área.



No segundo tempo, o técnico Peter Bosz apostou no ponta de lança argelino, que só precisou de dois minutos para restabelecer a igualdade final, após ser assistido por Toko Ekambi, aos 62.



Ainda no dia de hoje, a partir das 20:00, o Paris Saint-Germain inicia a campanha na 'Ligue 1' no reduto do Troyes.