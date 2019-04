Ex-presidente da Federação Alemã de futebol também sai dos cargos na FIFA e UEFA

Lusa Comentários 10 Abr, 2019, 18:12 | Futebol Internacional

Grindel, que é acusado de ter recebido um relógio de 6.000 euros oferecido pelo vice-presidente ucraniano Grigoris Surki, demitiu-se em 2 de abril da presidência da DFB, no que foi o corolário de várias controvérsias nos últimos meses.



"Anunciei hoje, em carta enviada ao presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, a minha demissão do posto de vice-presidente da UEFA e de membro do conselho da FIFA", disse Grindel, em comunicado.



Antigo jornalista e depois deputado pela CDU, o partido da chanceler Angela Merkel, Grindel voltou a negar qualquer caso de corrupção ou de conflito de interesses: "Repito, com toda a convicção, que nunca estive em situação de conflito de interesses por causa daquela oferta e que todas as decisões que tomei teriam sido as mesmas sem a oferta."



"Foi uma inexplicável ingenuidade da minha parte não declarar logo essa oferta. Assumo toda a responsabilidade nos planos nacional e internacional. O mais importante para mim é preservar a boa reputação da UEFA, além de que não queria entravar os esforços da FIFA para mais transparência e bom governo", acrescentou.