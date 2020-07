Ex-sportinguista Nemanja Gudelj é o futebolista do Sevilha infetado

“Depois de confirmar o meu positivo em covid-19, queria informar que estou perfeitamente bem, não tenho qualquer sintoma. Espero estar de volta para os meus companheiros e poder ajudar o clube a conseguir o objetivo neste fim de época”, disse, no Twitter, o ex-jogador do Sporting, na época passada.



Numa mensagem em vídeo, na qual exibiu normalidade física, agradeceu as “mensagens de ânimo”.



O anúncio de um caso positivo no plantel tinha sido feito pelo Sevilha na sequência de testes do grupo depois de um curto período de férias.



Os andaluzes tomaram todas as medidas sanitárias, suspendendo os treinos até desinfetar as instalações.



O Saragoça, do português André Pereira e uma das equipas que se encontra no ‘play-off’ de promoção à Liga espanhola, informou hoje que um dos seus futebolistas também testou positivo à covid-19.



O clube anunciou o resultado pouco depois de o Almería, do treinador português José Gomes e que também disputará o ‘play-off’, ter igualmente informado que tem um jogador do plantel principal infetado.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 660 mil mortos, incluindo 28.436 mortos em Espanha, onde foram detetados mais de 282 mil casos.