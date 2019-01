Expulsão cedo de Bolly abre alas a triunfo do Manchester City sobre os `Wolves`

Lusa Comentários 14 Jan, 2019, 22:52 | Futebol Internacional

A equipa orientada por Pep Guardiola abriu o marcador logo aos 10 minutos, pelo avançado brasileiro Gabriel Jesus, após assistência do alemão Leroy Sané, mas, nove minutos depois, Willy Bolly deixou os ‘Wolves’ em desvantagem numérica.



Uma entrada a ‘varrer’ sobre Bernardo Silva custou-lhe o cartão vermelho, num lance em que poderia ter lesionado seriamente o internacional português.



Se já é tarefa árdua travar o Manchester City em igualdade de circunstâncias, mais difícil se tornou para os visitantes, jogando com menos desde tão cedo, razão pela qual surgiu com naturalidade o segundo golo, aos 39 minutos, na execução de um penálti cobrado por Gabriel Jesus, a punir um derrube de Ryan Bennet sobre Sterling na área forasteira.



O Manchester City teve sempre o jogo sob controlo e aumentou a vantagem aos 78 minutos, através de um autogolo de Conor Coady, de cabeça, quando tentava evitar que um cruzamento do internacional belga Kevin de Bruyne chegasse a Bernardo Silva.



O internacional português jogou durante os 90 minutos pelos ‘citizens’, enquanto pelo lado da equipa orientada pelo treinador português Nuno Espírito Santo alinharam no 'onze' inicial quatro compatriotas seus, Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, que deu o lugar a Morgan Gibbs-White, aos 72, e Diogo Jota, que seria substituído pelo marroquino Romain Saiss, aos 59.



No ‘banco’ da equipa mais portuguesa de Inglaterra, ficaram ainda Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Rúben Vinagre, que não foram utilizados.



Com este triunfo, o Manchester City passou a somar 53 pontos, a quatro do líder Liverpool, e aumentou a distância para o terceiro classificado, o Tottenham, que está agora a cinco pontos, depois da derrota caseira no domingo frente ao Manchester United, por 1-0.